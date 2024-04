Louis Tomlinson habla por primera vez de su supuesto romance con Harry Styles

Sin embargo, estas teorías solo consiguieron incomodar públicamente a una de las dos partes; se trata de Louis, quien es el único de los dos implicados que se ha hablado al respecto.

Además de negar completamente estas hipótesis, aseguró que nadie le había pedido su opinión al respecto.

Louis Tomlinson y Harry Styles (Getty Images)

El cantante no comprende cómo puede haber personas capaces de inventarse toda una relación sentimental sin ningún tipo de base real, porque, si alguien lo dudaba aún, lo único que le une a Harry es una amistad después de haber trabajado tantos años juntos y de experiencias compartidas.

"Creo que, como todas esas cosas, lo difícil es que me he dado cuenta hace años de que no puedo hacer nada. No hay nada que pueda decir para convencer a quienes creen en esa teoría. Están tan cegados por lo que creen que es la verdad, que no son capaces de ver la verdad por lo que es. Mentiría si no dijera que... me irrita un poco, pero forma parte del trabajo, supongo", reconoció en entrevista al medio brasileño G1.