Laura Flores sufre microinfarto cerebral luego de tratamiento estético

Laura Flores sufre micro infarto cerebral luego de tratamiento estético

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 60 años, relató los momentos de pánico que vivió, pues por un momento temió por su vida.

"La semana previa a la Semana Santa, un martes, después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia, que es un tratamiento "donde te inyectas las venitas de tus piernas cuando se ven así como arañitas" y que me lo estaba haciendo cada 6 meses por los últimos 20 años, y en la noche me dio un microinfarto cerebral", comenzó su relato.

Laura Flores contó que estaba en su casa junto a su hermana viento televisión, cuando se dio cuenta de que algo estaba mal, pues de un momento a otro, ya no pudo mover su brazo derecho y su cara quedó paralizada.

"No lo podía mover. También se me paralizó la mitad de la cara y no podía articular palabra. Entonces yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez. Cuando recuperé el habla que fue después de aproximadamente 40 segundos pude gritar 'doctor'. Fue lo que grité", agregó.

"Me llevaron al médico y me estabilizó un cardiólogo. Después me fui a los Estados Unidos a mi casa porque allá tengo mi seguro. Me hospitalizaron por 2 días, me hicieron todo tipo de estudios, me pusieron un monitor en el corazón para mi frecuencia cardiaca, me analizaron todo y aparece la cicatriz, es como un puntito blanco en mi cerebro donde deja la cicatriz este coágulo que se estaba atorando y pasó. Es decir, estoy viva de milagro", aseguró.