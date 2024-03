Kirsten Dunst revela lo difícil que fue besar a Tobey Maguire en 'Spider Man'

¿Cómo fue filmar una de las escenas de beso más icónicas del cine?

En declaraciones a la revista W, explicó: “El agua se le metía por la nariz debido a la lluvia, y luego no podía respirar con el traje de Spider-Man y se sentía muy tarde en la noche. No pensé en eso de esa manera”.

Tobey Maguire y Kirsten Dunst hicieron una de las escenas de besos más icónicas del cine mundial. (Junko Kimura/Getty Images)

Pese a todo esto, a Kirsten le encantó su papel en la franquicia cinematográfica Spider-Man. De hecho, la actriz reveló anteriormente que le encantaría tener la oportunidad de volver a unirse a la franquicia de alguna manera.

“Me encantan estas películas y me encantan todas las diferentes series. Si estos tipos me llamaran y me dijeran: ‘¿Vendrías esta noche para pasar el rato y hacer el tonto? o ¿Vendrías para hacer esta película o leer una escena o hacer algo de Spider-Man?’, sería una gran sorpresa.¿por qué no querría hacer eso?”, comentó a Marvel.com en 2023.

Con información de Bang Showbiz