Novia de Nicandro Díaz narra accidente del productor; sus hijos piden no creer

Novia de Nicandro Díaz narra accidente del productor

La primera versión que circuló en redes sociales y medios de comunicación apuntaba a que el actor había fallecido en un accidente en una moto acuática, misma que fue desmentida poco después al confirmarse que se trató de una moto terrestre. Entonces se dijo que el productor de Televisa había fallecido tras caer de la moto cuando se les atravesó un mapache.

Hoy, a más de una semana del accidente, hay más dudas que certezas. La actriz Mariana Robles, novia del productor, dio una entrevista a Maxine Woodside para el programa Todo para la mujer y contó lo que recuerda de esa noche.

“Por él estoy aquí, porque no se vale que manchen su nombre, no se vale porque fue un hombre que conmigo fue el mejor y que ya no esté aquí para defenderse, que se especule tanto, que si la amante, que si tal, nosotros teníamos una relación de varios años”, explicó sobre su relación antes de detallar lo que recuerda tras el accidente.

Nicandro Díaz (Especial)

“Estábamos de vacaciones los dos solos. Tengo la película muy borrada, te voy a explicar, tal cual fue mi declaración con la policía de investigación: Fuimos a comer y cuando regresábamos íbamos en una moto de estas chiquitas, la verdad es que no me acuerdo el color, era una moto alquilada, sí llevábamos casco, allá no te rentan moto si no llevas casco. Yo llevaba debajo del casco una gorra, puede ser que eso acolchonara un poco más, de hecho, volteó y me dijo ‘Qué fina te ves, mi amorcito’. Veníamos de regreso, yo venía abrazándolo, yo soy una mujer chiquita y delgada, él es un hombre mucho más grande que yo, recuerdo que yo iba acostada en su espalda para que no me diera el aire en la cara”, contó.

Sin embargo, la también locutora aseguró que desconoce qué provocó que Nicandro Díaz perdiera el control de la moto y saliera de la carretera.

“La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera, ni siquiera me acuerdo cómo me levanté, él estaba como en un precipicio, acostado, me acuerdo de que yo gritaba, había gente alrededor de nosotros, le gritaba ‘Mi amor, mi amor’, de ahí no me acuerdo nada más”.



Asimismo, negó tener conocimiento de que un animal se les atravesó: “Nunca, yo no tengo idea. Cualquier teoría que me puedas decir, te puedo creer, porque yo no me acuerdo de nada. Yo no venía viendo, yo no tenía visibilidad, no tengo ni idea”.