Shakira revela cómo procesó su hijo Milan la separación de Gerard Piqué

Shakira se adapta a ser mamá y artista de fama mundial

En septiembre del año pasado, Shakira habló con Billboard sobre cómo se ha adaptado a ser madre soltera y una artista de fama mundial al mismo tiempo. "A veces pienso que ser madre soltera y el ritmo de ser una estrella del pop no son compatibles", dijo. "Tengo que acostar a mis hijos, ir al estudio de grabación; todo es cuesta arriba".

Shakira presume el talento musical de sus hijos (Instagram/Shakira)

"Cuando no tienes un marido que pueda quedarse en casa con los niños, es un constante hacer malabares porque me gusta ser mamá presente y necesito estar ahí en todo momento con mis hijos: llevarlos a la escuela, desayunar con ellos, llevarlos a citas para jugar. Y aparte de eso, tengo que ganar dinero".

Desde que se separó de Piqué, Shakira ha dicho que está haciendo todo lo posible para "ocultar" la situación a sus hijos. "Trato de hacerlo y protegerlos, porque esa es mi misión número uno en la vida", dijo anteriormente en una entrevista con la revista ELLE.

Shakira (Getty Images)

Al mismo tiempo, se ha mostrado firme en cuanto a darles a sus hijos una vida lo más normal posible. "No puedo negar que no pueden escapar de la realidad de que soy una persona pública, además de su padre", declaró la cantante a ET Canadá en 2021. "Pero tratamos de brindar la mayor normalidad posible y vivir realmente como gente muy sencilla".