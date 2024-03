Con un apasionado beso, Gigi Hadid y Bradley Cooper confirman su romance

La importante coincidencia que une a Gigi Hadid y Bradley Cooper

Otro factor importante que tienen en común es que ambos son papás. Bradley Cooper comparte la crianza de su hija, Lea de Seine, con su ex pareja, la también modelo Irina Shayk, con quien mantiene una relación amistosa y muy cordial (a tal grado que también se pensó que había posibilidades de reconciliación).

Irina Shayk y Bradley Cooper se llevan muy bien a pesar de haber terminado (Instagram/Irinia Shayk)

Asimismo, Gigi Hadid tiene una hija, Khai, a quien tuvo con su ex, el cantante Zayn Malik. Pero al contrario de Bradley, Gigi y Zayn tienen una relación complicada, luego de que se dio a conocer que el ex cantante de One Direction tuvo una fuerte discusión con Yolanda Hadid, su ex suegra.

Versiones indican que Zayn no está nada contento con la relación de Gigi y Bradley (GettyImages)

Más allá de las citas que han tenido y que contribuyeron a consolidar el hecho de que Gigi Hadid y Bradley Cooper tenían un romance, un gesto que tuvo el actor en febrero pasado pareció darle validez a estas versiones.

El también director nominado al Oscar fue visto con piezas de la firma de moda propiedad de Gigi Hadid, Guest in Residence, aunque ahora ya sabemos que más que ser fan de la marca, habrían sido regalos de la dueña.