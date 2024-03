El regalo que Lorenzo Lazo le dio a Luz Blanchet por sus 11 meses de noviazgo

Luz Blanchet y Lorenzo Lazo celebran 11 meses de noviazgo

“Al principio pensé que me necesitaba para alguna conducción y cuando me dijo que para acompañarlo a la celebración de su amigo, me quedé callada, no supe qué responder”, reveló Luz Blanchet a Quién en enero pasado.

Luz Blanchet y Lorenzo Lazo viven su amor a plenitud. (Anylú Hinojosa-Peña )

Ante ese silencio incómodo, del otro lado de la línea, Lorenzo Lazo pensaba: “ya me mandó a volar”, hasta que finalmente ella le dio una respuesta.

“Debido a que se trataba de un evento muy especial, pensé que debía invitar a una persona que valga por sí misma, que tenga una forma de vida en orden y el único nombre que se me vino a la mente fue el de ella, si no aceptaba, me iría solo, pues no tenía más opciones”, comentó él.

Para su fortuna, la conductora y crafteadora aceptó la propuesta y al llegar al lugar, en un salón de la Hacienda de los Morales en la Ciudad de México, él la tomó de la mano. Aunque esta atención la incomodó, pues sintió que era muy comprometedor y prefería que fuera del brazo, éste fue el inicio de una relación sentimental que este martes está cumpliendo 11 meses de existir.