Victoria Ruffo responde si es verdad que ya hizo 'las paces' con Eugenio Derbez

La protagonista de telenovelas como La madrasta y Victoria no ocultó la emoción que vive por esta feliz noticia y ante medios como Venga la Alegría se pronunció ante la posibilidad de reencontrarse con su ex, Eugenio Derbez, en alguno de los festejos de la bebé.

Ante la pregunta sobre si es verdad que hace dos años hizo las paces con el padre de su hijo, tal como el actor lo reveló, Victoria contestó:

“¿Eso ya lo escribió él en algún lado o qué?, sí lo quiero, comunicación así de… no, teléfono rojo no. [Cariño sí hay] es el papá de mi hijo, tenemos que estar en el bautizo, tenemos que estar en la primera comunión, en sus cumpleaños. Él mismo lo ha reconocido, no ha sabido, o no supo ser un buen papá, faltó mucho, no estuvo presente”.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez así reaccionaron al saber el género del bebé que esperan José Eduardo y su novia. (Getty Images y Agencia México )

Al respecto del nombre de la pequeña, después de que el propio Eugenio manifestó que la niña se llamará ‘Victoria Eugenia’, la actriz manifestó: “ellos van a decir qué nombre les gusta más, y tener su propia personalidad, yo me llamo Victoria Eugenia, así me puso mi mamita chula, me llamo Victoria Eugenia Guadalupe, todo eso”.