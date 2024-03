Nicolás Buenfil presenta oficialmente a su novia

“De repente me entra lo esquizo con mi madre, jajajaja esta foto ya tiene tiempo y se las quería compartir, sinceramente me da muy igual lo q piensen de mí, me gusta divertirme y hacer cosas distintas, mi mamá en todo momento me apoya mis locuras y la amo por eso. Aquí está un claro ejemplo de ello, no se detengan nunca en ser quienes son y nunca paren de ser felices. Cada quien es una mente libre y distinta. (No estoy confesando nada)”, escribió el joven junto a la imagen donde se muestra con una peluca.

No obstante, con las instantáneas junto a Paola, Nico ha echado por tierra las dudas sobre su orientación sexual, por lo que se espera que en breve comparta más imágenes de su noviazgo con la chica que lo cautivó.