Sergio Mayer no descarta escribir un libro sobre su relación con Bárbara Mori

La razón por la que Sergio Mayer decidió escribir un libro de su vida

“Yo tomé la decisión de escribir el libro, porque se han dicho muchas cosas de mí, llevo 40 años de carrera, y dije ‘bueno, ¿por qué no platicar mi historia?, porque de repente dicen ‘claro, a él siempre le ha ido bien, claro, él no ha tenido carencias, por supuesto, él heredó, claro, se casó con una Camil’, han dicho de todo, tengo derecho a decir mi verdad”, expresó.

Y recalcó: “Por supuesto que hubo gente que se burló, o se rio y que me dicen ‘tú no sabes ni escribir’, te desacreditan, hoy estoy aquí sentado frente a ustedes presentando mi libro con todo y las críticas y las burlas, aquí está. Ódienme porque no me van a tirar”.

Finalmente, Sergio Mayer manifestó que no teme ninguna represalia por este proyecto que aborda diversas controversias.

“¿Quién podría demandarme?, yo hasta ahorita no he escuchado alguien que diga que es mentira lo que estoy diciendo, hablo del tema de José José, de sus hijos, de absolutamente todo, de mis relaciones, de lo bueno, de lo malo, y hasta ahorita, yo nunca he escuchado a una de las personas que menciono, decir que es mentira”, aseveró.