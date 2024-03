Muere Lynn Fainchtein, responsable de la música de 'Roma' y 'Amores perros'

La carrera de Lynn Fainchtein

Lynn Fainchtein estudió la licenciatura en Psicología en la UNAM, sin embargo, durante su carrera, se desempeñó también como locutora, productora de cine, de radio y de televisión.

Trabajó en una gran variedad de programas antes de ser invitada por Luis Gerardo Salas a un proyecto radiofónico en Rock 101. Fainchtein fue una de las primeras voces femeninas de dicha estación e impulsó el gusto de los mexicanos por la música “guapachosa” de calidad con su programa radiofónico Salsabadeando.

Participó a lo largo de los años en una gran variedad de estaciones y programas más como Descelofaneando, Sonorock, Mujeres comma Rock and Roll, o Dimensión 1380, del cual fue productora, fundadora y gerente por más de siete años.

Posteriormente, Alejandro González Iñárritu la llamó a colaborar juntos.

Como supervisora y productora musical, sus trabajos más destacados se dieron para series y películas de las plataformas Netflix, HBO, Amazon, Apple, Fox y Star+.

A nivel internacional fue parte de proyectos como Precious (2009), película que recibió seis nominaciones a los premios de la Academia y se llevó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance. En su currículum también se incluye el documental The Death and Life of Marsha P. Johnson (2017), nominado a los premios de la Academia.