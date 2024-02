Hijo de Erika Buenfil envía poderoso mensaje a quienes opinan de su sexualidad

Nicolás Buenfil envía contundente mensaje a quienes cuestionan su orientación sexual

Un mes después, Nico Buenfil retoma la controversia al postear una foto antigua con su mamá, pero él usando peluca rosa.

Nicolás Buenfil. (Germán Nájera + Iván Flores)

“De repente me entra lo esquizo con mi madre, jajajaja. Esta foto ya tiene tiempo y se las quería compartir, sinceramente me da muy igual lo que piensen de mí, me gusta divertirme y hacer cosas distintas. Mi mamá, en todo momento, me apoya mis locuras y la amo por eso”, escribió.

“Aquí está un claro ejemplo de ello, no se detengan nunca en ser quienes son y nunca paren de ser felices. Cada quien es una mente libre y distinta. (No estoy confesando nada)”, concluyó.