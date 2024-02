Aseguran que Peso Pluma engañó varias veces a Nicki Nicole

Peso Pluma le habría sido infiel varias veces a Nicki Nicole

Sin embargo, "hay un trasfondo que merece ser contado" detrás de esa historia, reveló el periodista argentino Juan Etchegoyen de la cadena Radio Mitre. El comunicador aseguró que Peso Pluma le habría sido infiel varias veces a Nicki Nicole .

Nicki Nicole y Peso Pluma. (Instagram)

"A mí lo que me decían es que después de lo qué pasó, Nicki Nicole descubrió o se enteró que el cantante mexicano le habría sido infiel en varias ocasiones", aseguró al aire el locutor. "A mí me cuentan que hubo varias situaciones perversas, me ponen la palabra 'perversas' y no quiero profundizar en eso porque ya me da miedo", agregó.

"Esto que lo dejó expuesto no es ni más ni menos que lo que viene haciendo hace meses aparentemente en su relación con Nicki Nicole", alegó. "Y acá viene lo fuerte: a mi me describen un modus operandi del artista Peso Pluma para serle infiel a la cantante", contó Etchegoyen.