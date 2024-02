Nicki Nicole y Bizarrap desatan rumores de romance... y ella responde

Nicki Nicole responde cuál es su relación con Bizarrap

Tras el revuelo que se generó en redes sociales la posibilidad de que haya un romance entre Nicki Nicole y Bizarrap, la rapera argentina realizó una transmisión en vivo de Instagram, donde respondió algunas preguntas de sus fans respecto a su relación con Bizarrap.

De esta forma, la ex novia de Peso Pluma descartó el que entre ella y el productor pudiera existir algo más que una amistad. “Desde que lo conocí, él es un hermano para mí. Es como mi mejor amigo. Cuando yo arranqué, él me dio una mano en la música y una visión que yo no tenía. Y me pasa que siento que él ve lo que va a pasar, me dice ‘Este tema la va a romper o va a llegar a tantos lugares’, y cuando yo tengo dudas, tiene otra visión sobre todo”, explicó la cantante.