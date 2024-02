Jeremy Renner asegura que morir ya no le asusta, incluso, le entusiasma

Jeremy Renner asegura que morir ya no le asusta, le entusiasma

El actor manejaba una máquina quitanieves en las inmediaciones de su casa de Reno, Nevada, pero perdió el control del vehículo y éste acabó aplastándolo. El dramático accidente ha supuesto un cambio drástico para él, pero lejos de temerle a la muerte, aseguró que le "entusiasma" la perspectiva de tener que lidiar con esa circunstancia cuando llegue su momento.

Accidente de Jeremy Renner (ABC)

"Antes de eso, nunca tuve demasiado miedo a la muerte. Ahora sí que no me asusta, estoy doblemente concienciado. Sí, desde luego no me asusta. Ahora hasta me entusiasma pensar en ello. Para serte sincero, no deja de ser parte de la vida", declaró en el programa de radio del presentador James Corden, en la emisora Sirius XM.

Para Renner, los seres humanos, así como sus preocupaciones e inquietudes, son insignificantes en "el gran esquema de las cosas", en un universo que no llorará su ausencia. "Esta roca en la que estamos y que no para de girar, este cuerpo, este lenguaje que usamos y todos nuestros sentimientos y emociones y conflictos. Nada de eso vale nada en el gran esquema de las cosas", reflexionó con serenidad.