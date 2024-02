Kate del Castillo se sobrepone de un molesto padecimiento que la aqueja

Kate del Castillo sufre de vértigo

La protagonista de la serie La Reina del Sur dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que desde hace más de un mes tiene este malestar. Asimismo, aseguró que en este momento se encuentra mucho mejor, debido a que ya descubrió el origen del mismo.

“Después de seis semanas de no hacer ejercicio, ya estoy de regreso. Estoy muy feliz porque ya puedo controlar el vértigo. El vértigo por ahí sigue, pero ya no tan severo; así es que ya estoy haciendo mi vida normal ahora. Estoy feliz, me siento con mucha energía”, aseguró la actriz de 51 años.