Sylvia Pasquel fue inducida a coma tras accidente en Turquía

La bioserie de Andrés García está en pausa

Por otra parte, Yolanda aseguró que continúa con los planes de realizar la bioserie de Andrés García, aunque por el momento se encuentra detenido este proyecto porque la viuda del actor no se ha sobrepuesto de su pérdida.

“Margarita todavía no lo supera al 100, cuando ella piensa que ya estamos bien, entonces haz de cuenta que le vienen los recuerdos porque yo todavía tengo que recabar algunos datos de ella, entonces le vienen los recuerdos y tenemos que parar”, detalló.

Inclusive, Garza desveló un episodio importante de la trama que tiene que ver con la integrante de RBD, Anahí. “Hay una relación de padre e hija muy bonita, sí estuvo internada, se le escapó varias veces, por eso decidió llevársela al Paraíso y ahí la dejó custodiada, así fue como realizaron el tratamiento de esta niña, que fue exitoso”, contó.

Finalmente, la productora se dijo dispuesta a ayudar a Leonardo García con la disputa que mantiene con una inmobiliaria por su departamento, aunque, por otra parte, llamó a los descendientes de García para que respetaran la última voluntad de su padre, que fue heredar a Margarita Portillo.

“Vergüenza debería de darles que ellos no pusieron, no regaron una palma, ellos no fueron a llevarle a su papá una taza de café, o sea, iban y le quitaban”, expuso al respecto.