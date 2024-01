Se filtran la supuesta letra de 'Cactus', la nueva canción de Belinda

¿Qué dice la letra de 'Cactus' de Belinda a Nodal?

La letra presuntamente filtrada de 'Cactus', la nueva canción de Belinda , se empezó a viralizar en redes sociales. Desde los primeros versos de lo que parece ser un corrido tumbado, la letra revela una temática centrada en el desamor.

"Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k...No fuiste lo que esperé de ti, carajo como me hiciste sufrir... De que sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros... Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui".

"Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará".

Belinda (Instagram/Belinda)

La letra completa estará completamente disponible el 31 de enero cuando la cantante estrené el video oficial de la canción que presuntamente será la próxima 'tiradera' de Belinda para su ex prometido.