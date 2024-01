Angélica Rivera asiste a desfile en París junto a Jennifer Lopez y otras celebs

¿Qué ha sido de Angélica Rivera?

Hace algunos meses, habíamos visto a La Gaviota muy animada en una fiesta en Madrid, donde como parte de las celebraciones, cantó una canción de Luis Miguel para sorpresa de los presentes.

Más recientemente, Angélica Rivera respondió a cuestionamientos de representantes de los medios de comunicación, quienes entrevistaron a la ex esposa de Enrique Peña Nieto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, aunque intentaron cuestionarla sobre su vida tras su divorcio del ex mandatario, ella optó por hablar de su vida pero desde su papel de mamá.

Angélica Rivera en la fiesta de compromiso de Sofía (@Samtakataka )

“He disfrutado mi vida siempre y lo más importante es que he sido una mamá completa y feliz. Ahora compartir con mi niña esta felicidad tan grande me llena todos los días, me hace mejor persona”, señaló.

Angélica Rivera y sus hijas en la fiesta de compromiso de Sofía Castro (@Samtakataka )

A finales de 2023, Angélica apareció en las páginas de Quién, cuando estuvimos en la fiesta de compromiso de Sofía Castro y su novio, Pablo Bernot, quienes muy pronto llegarán al altar.