Hija de Carlos Bremer revela que Luis Miguel está en contacto con la familia

Papá de Checo Pérez sale en defensa de Luis Miguel

Por otra parte, Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez, también salió en defensa del artista, luego de los ataques que surgieron por las flores que le envió a Bremer tras su deceso.

“Si Luis Miguel mandó una corona se le critica, si no la manda también se le critica, si manda una roja es malo, si la manda blanca es malo. No, yo creo que hay que dejarnos de tanta politiquería, yo creo que esa corona se ve no blanca, se ve de oro”, expresó el político sobre el cantante.