Sofía Vergara revela la razón por la que se separó de Joe Manganiello

Luego de sólo tres meses casada con la estrella de Magic Mike, la actriz habló de la posibilidad de convertirse en mamá por segunda vez.

“Bueno, no creo que se pueda pensar en ello seriamente cuando ya tienes 43 años. Es lo que es y ya no puedo esperar nada natural”, dijo a Harper’s Bazaar Arabia. No obstante, agregó: “Así que veremos qué pasa. No es algo que no nos deje dormir, pero no es algo a lo que me oponga completamente”.

Sofía Vergara ha seguido adelante tras su divorcio

En una conversación para CBS Sunday Morning, Sofía Vergara habló de cómo ha sobrellevado su ldivorcio de Joe Manganiello ante el escrutinio.

“He seguido adelante. Estás ahí (en el ojo público) y la gente sabe que eso es parte de ser una celebridad. Sabía que eso iba a suceder. No puedes ocultar esas cosas”, comentó.

“No estuvo mal”, reconoció en cuanto a la cobertura mediática. “Me sorprendió y, ya sabes, ellos (la prensa) simplemente dijeron lo que era y eso fue todo”, concluyó.