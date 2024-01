Valentino Lanús confiesa sacrificios que hizo al perder exclusividad en Televisa

Durante una reciente entrevista con el programa de espectáculos ¡Siéntese Quien Pueda!, el actor Valentino Lanús reflexionó sobre los retos que enfrentó, más allá de la fama y alejado de los medios de comunicación, cuando perdió la exclusividad de Televisa y también tomó la decisión de ser papá. “Estamos muy mal preparados para enfrentar la paternidad, vivimos en una exigencia social y económica y de todo tipo que lo hace imposible. Hasta que no eres papá, no sabes de qué se trató esto”.

En este sentido, el actor de telenovelas como El Juego de la Vida y Las Tontas no van al Cielo, señaló que enfrentó enormes retos relacionados con el dinero, hecho que descubrió hasta que nació su hija. Situación que lo obligó a ponderar su vida en familia y poner en segundo plano los bienes materiales, así como realizar un gran ejercicio de desapego.

“Prepararse económicamente es algo fundamental en la paternidad para que puedas vivir ese tránsito y no nos atropelle. A mí me atropelló y lo reconozco, y con todo que tenía mis cositas, me tocó vender todo porque no había de otra, y buscar formas, crear nuevas formas”, confesó el actor.