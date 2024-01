Revelan las causas de muerte de Sinéad O'Connor

La última aparición pública de Sinéad O'Connor

Sinéad O'Connor hizo su última aparición pública en marzo de 2023 en el RTÉ Choice Music Prize, donde se le vio feliz tras aceptar el premio al Mejor Álbum Clásico Irlandés.

El premio se entregó en honor a I Do Not Want What I Haven't Got, se segundo disco de estudio, el cual fue publicado en 1990.

A la cantante, cuyo funeral se celebró en agosto pasado en su Irlanda natal, le sobreviven sus otros tres hijos: Jake, de 36 años, Roisin, de 27 años, y Yeshua, de 17.