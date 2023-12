Andrea Legarreta reconoce que el 2023 ha sido el año más difícil de su vida

Durante la entrevista, habló de cómo sigue enfrentando esta dolorosa pérdida. “El corazón destrozado, sin duda. Han sido tiempos de mucho dolor, de mucha tristeza, pero también aprendiendo a llevarlo a un lugar de agradecimiento que ha sido para mí una bendición haberla tenido como madre, compañera de vida, como amiga, como abuela de mis hijas, sobre todo estoy agradecida, estoy tratando de llevarla a un lado lindo”, compartió.

Andrea Legarreta decidió utilizar sus redes sociales para fijar su postura. (Instagram/Andrea Legarreta)

Visiblemente conmovida, Andrea también compartió cómo solían celebrar la Navidad junto a su mamá, quien disfrutaba involucrarse de lleno en la preparación de los tradicionales platillos de la temporada.

“Mi mami hacía el pavo, realmente yo lo hacía cuando vivía con ellos… Yo empecé a cocinarlo, ella era como la que me ayudaba, después yo le ayudaba a ella. Siempre era como la estrella de la cena. Ella era también la estrella del bacalao”, recordó.

Andrea Legarreta y Erik Rubín (Instagram/Andrea Legarreta)

El futuro de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Andrea Legarreta disfruta de unas vacaciones en Orlando junto a su ex, Erik Rubín y sus hijas, pero antes de viajar habló del futuro con su ex pareja tras ser cuestionada sobre si existe la posibilidad de una reconciliación. “En realidad Erik y yo tenemos una historia muy bonita de vida. De compañeros, de amor, de familia, de padres de Mía y Nina, de socios, lo único que deseamos son cosas lindas del uno para el otro. De pronto la vida nos sorprende, hoy por hoy no es algo que tengamos en mente pero pues tampoco otras historias con alguien más. Si Dos decide, ahora sí que aunque te quites, vamos a ver qué sucede”, aseguró.