Issabela Camil reacciona ante señalamiento que vincula a Sergio Mayer con narcos

Issabela Camil defiende a Sergio Mayer

“Claro que lastiman, yo podría decir: ‘no, me vale madr*s’, y no estaría siendo honesta, yo soy una mujer muy honesta, con ustedes cuando no quiero responder algo les digo: ‘no les voy a responder, no me parece que es un terreno donde no quiero que se metan’, y estoy en mi derecho de poner mis límites”, declaró.

Issabela Camil (Archivo Quién)

Finalmente, la artista de 54 años aseveró que en ocasiones este tipo de situaciones le producen cierto tipo de depresión, sobre todo porque es mentira lo que dicen de Mayer.

“Duele, por supuesto que duele la injusticia, a mí parece de lo más tremendo que existe, me duele que lo culpen de cosas que no tiene nada qué ver con él, afecta mi vida familiar a veces sí, a veces no, depende, no somos robots, somos seres humanos y de repente nuestro ánimo está más bajo, de repente tenemos otros problemas, de repente la autoestima no está tan alta”, concluyó.

Con información de Agencia México.