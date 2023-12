Hijas de Jacky Bracamontes, medallistas en competencia internacional de gimnasia

Jacky y Caro, de nueve y ocho años, respectivamente, compitieron en Las Bahamas y, como era de esperarse, las acompañó toda su familia para echarles porras en su primera competencia internacional.

Como papás orgullosos, Jacky y Martín compartieron en sus redes sociales la emoción del momento y, finalmente, los satisfactorios resultados de las niñas.

Primero fue Jacky quien mostró su emoción por la competencia y recordó a sus hijas que más que el resultado, lo importante es competir y dar lo mejor de sí. “¡Suerte a nuestras princesas Jacky y Caro que hoy tienen su primera competencia internacional de gimnasia! Ellas están tranquilas, pero muy emocionadas (¡La que se muere de los nervios soy yoooo!). Pase lo que pase estamos muy orgullosos de ustedes papá y yo. ¡Las amamos! ♥️♥️♥️”, posteó la actriz y conductora mexicana junto a una foto de las niñas más que listas para la competencia.

Aunque no compartieron videos de la actuación de la mini gimnastas, Jacky y Martín sí hicieron públicos los excelentes resultados: Jacky quedó en primer lugar y Caro en tercero.

“¡We are the champions! #Carolina ganó el 3er lugar overall en la categoría de 9 años y #Jacky ganó 1er lugar Overall en la categoría de 10 años. So Proud of these girls…”, informó la feliz mamá junto al video de la premiación.