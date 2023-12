Josh Peck estuvo a punto de ser Edward Cullen en 'Crepúsculo'

La razón por la que Josh Peckno se quedó con el papel de Edward Cullen en 'Crepúsculo'

Hablando con el actor de 'Crepúsculo' Taylor Lautner en el podcast 'Good Guys', Josh le dijo al actor que terminan trabajando juntos.

"¿Recuerdo que era como en 2006? Dijeron: -Audición para esta película, Crepúsculo, está basada en un libro y va a ser genial. Así que le envío mi cinta a Edward. Un mes después, estoy con mi manager y él me dice: -Depende de ti y de tres muchachos, estás cerca", reveló.

"Pensé: -¿En serio?-. Ni siquiera me había hecho una abdominoplastia todavía. Dije: -No hay manera. Tiene que estar sin camisa que no va a suceder-"

Finalmente, el papel fue entregado a Pattinson y Josh insiste en que los jefes de la película tomaron la decisión correcta.

"Alerta de spoiler: no lo entendí... Pero recuerdo que luego de ver a R-Patz interpretando este papel pensé: -¿En qué mundo estaban como, Está bien, esto es lo que estamos pensando: Chris? ¿Hemsworth o Stanley Tucci? ¿Cómo qué?- ¡Imposible! ¡Imposible! Así que casi trabajamos juntos'.

Josh también reveló los otros actores que estaban compitiendo por el papel, pero informes anteriores sugirieron que Dave Franco, Jamie Campbell Bower y Dustin Milligan fueron considerados para el papel de Edward antes de que los directores de casting se decidieran por Robert.