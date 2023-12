Taylor Lautner habla de su mala relación con Robert Pattinson en 'Crepúsculo'

Robert Pattinson y Taylor Lautner no se llevaban bien

"Creo que fue duro", admitió Taylor en el podcast Call Her Daddy.

"No sé para él, pero para mí al menos sí que lo fue, especialmente a la edad que tenía. A veces hiere tus sentimientos, cuando no debería. A veces es imposible que eso no ocurra. Fue un poco difícil".

Taylor era incapaz de ignorar las muestras de afecto y odio de los fans durante sus apariciones en público, donde miles de jóvenes le vitoreaban o abucheaban dependiendo del momento, y eso le impedía establecer una amistad auténtica con Pattinson. También es cierto que ambos eran y son personas muy distintas con pocos intereses en común.

Taylor Lautner (AP)

"Nunca conectamos realmente a un nivel profundo, sencillamente porque somos seres humanos diferentes. Pero él siempre fue fantástico conmigo y la persona más amable que puedas imaginar", señaló.