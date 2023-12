A la par de esta decisión, se anunció este viernes que el cantante ha vendido su catálogo musical y los derechos de su nombre e imagen a la empresa Influence Media Partners.

A pesar de que se desconoce el precio que pagó Influence Media Partners, Bloomberg especula que el trato podría superar los 100 millones de dólares.

¿Qué sigue para Enrique Iglesias tras la venta de su catálogo musical?

Él se ha mantenido hermético sobre sus planes a futuro, sin embargo, es un hecho que su familia es su prioridad. Prueba de ello es que su pareja desde 2001, Anna Kournikova, y sus tres hijos lo han acompañado en su actual gira mundial.

Enrique Iglesias y sus hijos Nicholas y Lucy (Instagram/Enrique Iglesias)

El cantante contó a Today cómo ha sido la travesía del Trilogy tour, gira en conjunto con Ricky Martin y Pitbull, en compañía de sus hijos, los mellizos Nicholas y Lucy, de 5 años, y la pequeña Mary, de tres años.

"Mi hijo, cuando me vio en el ensayo, fue como '¿Qué?' porque me ha visto en muchos videos actuando, pero ver en persona la producción y las luces fue como 'Oh, Dios mío'. Era como ver a un extraterrestre o un ovni, en el buen sentido. Estaba asombrado", dijo sobre la reacción del niño al ver a su papá en acción sobre el escenario.