El emotivo reencuentro de Macaulay con Catherine, su mamá en ‘Mi pobre angelito’

Macaulay Culkin ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

El actor de 43 años, que ahora está casado con la exestrella de Disney Channel, Brenda Song y tiene dos hijos con ella, saltó a la fama cuando era niño en clásicos de los años 90 como Home Alone y My Girl y se ha convertido en la persona número 2 mil 756 en recibir un lugar en el afamado sitio turístico de Los Ángeles.

Ésta es una de las escenas más emblemáticas de 'Mi pobre angelito'. (Especial)

“Me gustaría agradecer a Brenda. Eres absolutamente todo. Eres mi campeona, eres la única persona hoy más feliz por mí que yo. No sólo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas. ¡Estás en algún lugar ahí! Te amo, los quiero mucho”, expresó Macaulay Culkin en su discurso.

Después hizo un guiño a una línea de su papel de Kevin McCallister en la exitosa película de 1990 mientras comenzaba la temporada navideña.