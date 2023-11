Abogado de Aracely Arámbula revela supuesto objetivo de Luis Miguel

Al respecto de la ausencia de Luis Miguel en el juzgado y lo que continúa en el proceso legal que inició Arámbula en su contra, el abogado detalló:

“Esta solicitud de conciliación o de mediación lo que nos hace pensar es que buscan apagar la parte mediática, como usted lo menciona, llegar a un acuerdo, que efectivamente no tenga la necesidad o la obligación de comparecer, aunque existiría que sigan compareciendo su representante, sus apoderados legales, y de esta manera concluir el asunto. El asunto se solucionaba muy sencillo, no sucedió en el 13, no sucedió en el 2018, ahora se vuelve a repetir, si estuviera al corriente del pago de la manutención de sus hijos, jamás hubiera ocurrido esto”.

Esta es una de las pocas fotos de Daniel, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula. (Instagram)

Finalmente, el licenciado negó que “La Chule” tenga intenciones de exponer públicamente a sus hijos Miguel y Daniel, de 16 y 14 años respectivamente, tal como mencionaron los abogados del intérprete de “La Incondicional”.

“Si algo ha sido la señora Arámbula ha sido prudente, mesurada, discreta, jamás ha exhibido a sus hijos (…) lamentablemente algunos medios de comunicación (…) los están acosando, sino además dan señales de en donde se encuentran estudiando, cuál es la geografía de su residencia, y eso es lo que pone en riesgo, es decir, en lugar de preocuparse que la propia madre no los exhiba, como no lo hace, deberían ocuparse de aquellos que sí lo hacen”, concluyó.