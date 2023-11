Taylor Swift se reune con la familia de fan fallecida durante su concierto

Taylor Swift se reúne con familia de fan muerta en su concierto

De acuerdo con una fuente cercana, la intérprete de Shake it off se puso en contacto secreto con su familia, reportó el periódico The Sun.

Muere fan de Taylor Swift durante un concierto que la cantante ofreció en Río de Janeiro. (Getty Images)

“Si hace públicas sus acciones, se considera que utiliza la situación para su propio beneficio, pero si se queda callada, la gente empieza a acusarla de ser fría. En este momento, Twitter está inundado de afirmaciones de que ella y su equipo se han hecho de la vista gorda ante la tragedia, pero la realidad no podría estar más lejos de la verdad”, declaró el informante.

“El círculo íntimo de Taylor se ha acercado en privado para ofrecer su apoyo en todo lo posible. Todos, desde arriba hacia abajo, están conmocionados por la tragedia”, indicó.También se dice que el novio de Taylor, Travis Kelce, está consolando a la estrella mientras ella lidia con su dolor por la muerte de su fan.

“Por supuesto, su equipo es como su familia y ha estado ahí para ella, pero Travis realmente ha sido su apoyo”, añadió.