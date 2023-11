Alex Hoyer lamenta ser juzgado por viajar con Danna Paola por el mundo

Alex Hoyer lamenta ser juzgado por viajar con Danna Paola

Contrario a la mayoría de los artistas que se ofenden por esta situación, el músico externó que ya está acostumbrado a este tipo de mensajes y explicó los motivos por los que no se molesta con las personas que lo señalan de esa forma.

Alex Hoyer y Danna Paola ya suman tres años de relación. (Instagram)

“Nada, no les respondería nada, cada quien es libre de opinar lo que quiere y de opinar lo que ve, a mí esos comentarios no me preocupan en lo absoluto, ya también tengo muchos años dedicándome a esto, y desde que empecé he recibido comentarios muy negativos, no es nada nuevo, no es nada que me estrese (…) nunca les he respondido ni nunca les voy a responder”, dijo al respecto.

Danna Paola y Alex Hoyer. (Instagram)

Pero cuando un reportero le hizo hincapié en que es triste que la gente juzgue a los artistas de esa manera, Alex replicó: