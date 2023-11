Joe Jonas se hace nuevos tatuajes que insinúan a su divorcio de Sophie Turner

Joe Jonas estrena nuevos tatuajes

Joe Jonas también reveló un nuevo tatuaje en el pecho con las fechas de nacimiento de sus hijas. El cantante escribió el cumpleaños a su hija de 1 año, Delphine, “05.07.22” encima de una “X” negra y el cumpleaños de su hija de 3 años, Willa, “22.07.20” escrito debajo de él.

Joe Jonas (Instagram)

Sin embargo, ese no fue el único homenaje a sus hijas. La ex estrella de Nickelodeon también lució un nuevo dibujo de una persona en su brazo, que aparentemente fue dibujado por su hija mayor.

Su tatuaje final parecía ser el contorno de un pájaro en su muñeca, una posible referencia a la canción Little Bird de los Jonas Brothers, que trata sobre sus hijas. Si bien no está claro exactamente cuándo se los hizo, no tenía esos nuevos diseños durante su concierto en Seattle, WA, el pasado 10 de noviembre.

Joe Jonas (Instagram)

Con estos nuevos diseños, el total de tatuajes de Joe Jonas ha aumentado a casi 30, y la mayoría de ellos tienen significados especiales. Además de los tatuajes para su hija, el cantante también tiene varios diseños dedicados a sus hermanos y a su ex esposa.