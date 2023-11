Aracely Arámbula rompe el silencio sobre sus problemas legales con Luis Miguel

Aracely Arámbula habla sobre su problema legal con Luis Miguel

Ahora, Aracely Arámbula dio sus primeras declaraciones sobre este asunto en el programa español Fiesta de la cadena Telecinco. "Hay quien tiene desviada la verdad", dijo la actriz vía telefónica. "Confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad y siempre la verdad sale a la luz. El público merece saber la verdad", agregó.

Aracely Arámbula con sus hijos Miguel y Daniel. (Disneyland Resort)

En días pasados, los abogados de Luis Miguel confirmaron a distintos medios mexicanos que el artista sí envió el pago ante la autoridad para saldar lo que debía de manutención. Supuestamente suman 1.4 millones de dólares, según reportes.

Sin embargo, se dijo que fue la propia actriz quien presuntamente se habría negado a cobrarlo. Sobre este asunto se le preguntó en el show español. "Esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea", reveló.

Revelan el pretexto que Luis Miguel dio para no presentarse en la Fiscalía. (Agencia México)

"En septiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron", acusó Arámbula. "Ese dinero es de mis hijos, por supuesto, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses", insistió.

Además, se le preguntó la razón por la que decidió denunciar al artista hasta ahora: "Por tener consideración y pensar en mis hijos, no quería que estuviéramos en este proceso. De hecho, este proceso es la tercera vez que se hace. Ese dinero es para los estudios universitarios de mis dos hijos. Se hará a través de la ley", confesó.