Enrique Guzmán da polémica declaración tras señalamientos de abuso sexual

La polémica declaración de Enrique Guzmán en conferencia de prensa

Enrique Guzmán aseguró que él no ha visto las imágenes que lo mostrarían abusando de una menor y que, en las últimas semanas han hecho que una nueva polémica sobre supuesto abuso sexual persigan como una plaga al rockero, luego de que el ex representante de Sylvia Pasquel hablara sobre su existencia.

Esto, sin embargo, llevó a que el cantante llevara su sarcasmo a un nivel inimaginable por los presentes al declarar: “Yo no (la he visto) y me gustaría mucho, porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”, enfatizó para sorpresa de todos.