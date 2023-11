“¿Me quito la barba o me la dejo?”: Chayanne lanza pregunta a fans y esto hizo

Chayanne se quitó la barba y este es su look

“Para aquellas que querían que me dejara la barba, me la dejé, pero no sé si me la afeito ahora o un tiempo, porque la barba crece. ¿Qué piensan, me la dejo o me la quito? ¿Qué hago?”, preguntó.

“Me la voy a quitar ahora, con cremita”, dijo y entonces, se untó en la cara la crema para suavizar el vello. En algún momento vaciló con ser Santa Claus pero luego comenzó a rasurarse hasta que, finalmente, se quedó sin barba.

“Así me gusta porque está suavecito, nada raspa. Bueno, pa’ el gusto los colores”, expresó Chayanne sobre su ‘nuevo look’ que ya acumula casi 65 mil likes y cientos de comentarios que debaten cómo es que se ve mejor: con o sin la barba.

En mayo pasado, mientras salía de la alberca y antes de entrar a un camper, el ídolo de generaciones lanzó una polémica pregunta que encendió las redes. “Me pusieron una bata y ahora no sé si... ¿Me la quito o me la dejo?".

Sus más acérrimas fanáticas se apresuraron a responder al post. Primero que nada, lo llenaron de elogios destacando, una vez más, su galanura y simpatía. Ya después lo orientaron a tomar la decisión correcta y en su mayoría votaron porque esa bata ya no debía traerla puesta.

“¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa!”; “Te la quitas conmigo, mi amor”, “Uf, qué pregunta... que vuele esa bata”; “Ay, mi amor hermoso, quítatela, ansiosas esperando”; “Quítatela, papi”; “Hasta la pregunta es necia, quítatela bombón”; “Te amamos con o sin bata, pero por hoy quítatela”, son algunos de los comentarios que se leyeron.