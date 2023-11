Confirman que Cristian Castro será papá por cuarta vez

Al respecto de los rumores con respecto a que la futura madre tendría un par de meses de gestación cuando se reveló la noticia, Lorena únicamente dijo: “Me acabo de enterar que la mamá es Argentina, porque ya viene en camino el bebé”.

Por último, la modelo reiteró que fue el famoso familiar de Cristian quien le ratificó que es verdad la información que circula del intérprete de Lloran las rosas en redes sociales.

“No, no, no, porque el otro día que fui a grabar Moe & Joe me entrevistaron y me enteré, y ahorita me lo acaba de corroborar su tío, así que no sé mucho, pero me pone muy feliz que hayan escogido traer un niño al mundo, y en mi país”, manifestó.

Previo a estas declaraciones, la también presentadora de televisión argentina reveló detalles de su último encuentro con el mexicano, destacando que al igual que Verónica Castro, el cantante es muy querido en el país sudamericano.

¿Cuántos hijos tiene Cristian Castro?

“El año pasado estuve con Cristian, nos sacamos fotos, las pusimos en Instagram, porque el participaba en el Bailando de Marcelo Tinelli, él era jurado ahí, y lo fui a visitar a su camerino, lo salude (…) muy simpático, muy amable, en Argentina quiero que sepan que Cristian es una estrella, como su mamá, y lo queremos y lo respetamos mucho”, dijo al respecto.

Cristian Castro es papá de tres hijos, pues durante su relación con Valeria Liberman procreó a Simone Candy y a Mikhail Zaratustra. Posteriormente, el cantante comenzó una relación con Paula Erazo, con quien tuvo a su tercera hija Rafaela, en 2011.

