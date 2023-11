Biby y Ana Paula abandonaron obra por presuntos celos de Capetillo, aseguran

Biby Gaytán y Ana Paula Capetillo estuvieron mes y medio en 'Amor sin barreras'

“La mujer de un día a otro les dejó tirada la obra, el hombrecito le dijo: ‘hasta aquí llegaste’, las sacó de la obra, y no contentos con eso, se llevaron el vestuario. Dicen que era tan tóxico (Eduardo) que, para entrar, la acompañaba hasta las piernas del escenario, ahí al ladito de donde ella tiene que entrar para salir, para que nadie la volteara a ver”, señaló Inés.

Biby Gaytán volvió a la obra 'Amor sin barreras' con su hija Ana Paula Capetillo. (Agencia México e Instagram)

Finalmente, la periodista aseveró que debido a que la puesta en escena no tenía suplente para las actrices, tuvieron que hacer casting de emergencia para elegir a las nuevas integrantes.

“Su contrato era hasta diciembre y ella les dijo ‘yo me voy’, agarró y se fue con todo y la hija, y la corredera para buscar, porque no tenían ni reemplazos, ellas era las estelares y cumplían, y mandar a hacer otros vestuarios porque se los llevaron, una muy buena fuente me lo contó”, expuso al respecto.

Biby Gaytán y su hija Ana Paula Capetillo actuarán en el musical 'Amor sin barreras'. (Agencia México)

En días pasados se anunció que la obra Amor sin Barreras volverá al Teatro Coyoacán el próximo sábado 4 de noviembre, pero ahora el proyecto será protagonizado por Luis ‘Potro’ Caballero y Karen Espriu.