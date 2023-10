Casa de Andrés García en Acapulco quedó completamente destruida

Finalmente, la viuda de Andrés García confesó que a pesar de que en su zona no ha llegado la ayuda del gobierno, ha podido sobrevivir con lo que compró antes del desastre natural.

Andrés García y Roberto Palazuelos. (Instagram)

“Yo soy sobreviviente del huracán Paulina, me quedé con lo traía puesto, perdí todo y de milagro mi hijo y yo sobrevivimos porque estuvimos en la zona de mayor devastación, eso me hizo una mujer previsora, entonces gracias a Dios hasta el día de hoy no nos ha faltado alimento, ni a mí, ni a mis trabajadores”, dijo al respecto.