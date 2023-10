Galilea Montijo revela que rechazó un negocio que le propuso Sergio Mayer, ¿por?

Galilea Montijo rechazó un negocio a Sergio Mayer

Durante la transmisión del programa Hoy, se mostró un reportaje donde Sergio Mayer fue cuestionado sobre si le rindió cuentas a Anel Noreña , heredera universal de José José, por esta situación, pero el ex diputado indicó que no tenía que hablar con nadie, y que con el único que tuvo trato fue con el cantante, quien falleció el 28 de septiembre de 2019.

Aseguran que Sergio Mayer buscó registrar el nombre de Wendy Guevara (Instagram)

Este hecho hizo que Galilea Montijo rompiera el silencio y contara en el programa que Sergio Mayer le propuso un trato con respecto a Youtube y que, finalmente, ella no aceptó.

“Me está cayendo el veinte. Sergio Mayer, muy adelantado a su época, por así decirlo, hubo un tiempo que comenzó con todo este rollo de YouTube y a registrar nombres, marcas, etc. Yo me acuerdo perfecto, la vez que vino conmigo Mayer y me dijo: ‘Fírmame, yo te manejo lo de YouTube’”, recordó la conductora de Hoy.