Cassandra Sánchez Navarro se apodera de la cocina con ‘Candy Cruz’

Cassandra Sánchez Navarro aprendió a cocinar gracias a la serie ‘Candy Cruz’

“Ya me defiendo, a diferencia de lo que cocinaba antes, porque yo te quemaba el agua, el pan. Yo te podía hacer un cereal, te podía servir un sándwich, los huevos duros los llegaba a hacer mal, pero yo creo que es porque no era algo que me preocupara y no era algo que me interesara tanto, ya cuando vivía sola la verdad no se como sobreviví, pero bueno, compartió.

Candy Cruz (HBO Max)

“Ya con esta serie me metí a clases de cocina casi tres meses, me lo tomé súper en serio, porque necesitaba sentir cómo es el peso de un cuchillo en la mano, cómo es romper un huevo con una mano y tenía que aprender sobre la cantidad y la variedad de comida que tenemos en México, agregó.

Gracias a su personaje, la actriz pudo conectarse con la gastronomía mexicana, que además es un patrimonio cultural de la humanidad, y a diferencia de la Cassandra de hace algunos meses, ahora puede cocinar para ella y toda su familia.



“Me encantó conectarme con la comida, yo antes no cocinaba nada y el poder aprender a cocinar y el poder aprender hacer platillos para mí y mi familia es algo que me llevo de esta serie. Y creo que eso es algo que la gente va a disfrutar mucho, toda la comida mexicana que hay, toda la variedad que podemos tener yo creo que va a ser una gozadera".

“Pero sinceramente la diferencia es abismal. Ahora puedo hacer snacks súper healthy y ya me convertí en algo que siempre quise, ya puedo hacerme mis ensaladas o mis sopas de quinoa que tanto me encantan, puedo hacer mis calditos, puedo hacer mis salsas que son mi plato estrella, hago unas salsas de molcajete bastante sabrosas y me encantó haber aprendido a cocinar”.