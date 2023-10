Danna Paola sorprende al comprar en una tienda de descuentos de Estados Unidos

Danna Paola sale feliz de la tienda Ross

"¿Cómo escoger maletas en Ross?", preguntó la cantante. A lo que su compañero contestó: "Checar siempre los cierres porque se me rompió el que compré ayer, pero ya aprendí", respondió causando la risa de la intérprete.

Danna Paola es fan de las licuachelas. (Instagram/dannapaola)

Y como no decidieron cuál modelo llevar por el tamaño, compraron las dos. Finalmente, la cantante y sus acompañantes salieron felices de la tienda, demostrando que no siempre compra cosas de diseñador o de marcas lujosas.

Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron con diversos mensajes: "Yo con vergüenza entrando a Ross y Danna muy diva 'doing her shopping'", "Ahora puedo decir que compro en las mismas tiendas que Danna Paola", "Es que Ross te saca de apuros y siempre consigues cosas muy buenas a bajos precios", "Danna Paola haciendo cosas de mortales", "What? La Reina en Ross y yo quejándome", son algunos de los comentarios que le escribieron a Danna Paola en su video.