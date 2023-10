María Sorté revela cómo cambió su vida tras atentado contra Omar García Harfuch

María Sorté no acepta proyectos fuera de la CDMX

Sin embargo, María Sorté admitió no todo han sido buenas noticias para ella porque ha tenido que hacer sacrificios a raíz del atentado que el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país sufrió en 2020.

“Tuve otro ofrecimiento (de trabajo) y no lo pude hacer. Hay cosas que, por cuestiones personales, y tú lo sabes, no puedo ir a todas partes. No puedo ir”, aseguró la actriz que actualmente participa en el melodrama Vencer la culpa.

María Sorté (Twitter / María Sorté)

“A todos nos tocó restringirnos un poquito en nuestra vida. A raíz del atentado tan espantoso que tuvo mi hijo, tuvimos que hacer ciertos ajustes a nuestra vida. De alguna manera también se tiene que hacer un reajuste, un sacrificio”, indicó para luego aclarar que no acepta laborar en proyectos fuera de la Ciudad de México.

Asimismo, María Sorté reveló lo complicado que es ser madre de un funcionario público que ahora quiere contender por un cargo de elección popular.

“Es difícil ser su mamá. Él, desde muy joven, quiso estar en la policía y fue ascendiendo, escalando peldaños. Él llegaba feliz de la vida cuando rescataba víctimas de secuestro, sobre todo niñas, niños, mujeres. Para él era ‘wow’, todo me lo platicaba”, expuso.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana CDMX. (Graciela López/Cuartoscuro)

“Desde jovencito te imaginas a cuántas personas no metió a la cárcel, cuántos intereses no pisó, entonces, cuántos enemigos tiene. Ahora es muy difícil porque es un hombre que ama a su país, se duele desde chiquito de las condiciones en las que vive su gente”, agregó Sorté.

Con información de Agencia México.