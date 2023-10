Carlos Rivera confiesa que vive su mejor momento tras convertirse en papá

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez le dieron la bienvenida a su hijo León el pasado 4 de agosto y àra dar a conocer la noticia a sus millones de fans en Instagram, la pareja publicó una fotografía y desde entonces, es constante que tanto como Carlos como Cynthia hablen sobre cómo ha cambiado su vida tras este acontecimiento.

Al respecto habló Carlos Rivera, quien hace unos días presentó su gira Un Tour a Todas Partes en Jalisco, por lo que a su regreso a la Ciudad de México, fue captado por la prensa, quien aprovechó para preguntarle sobre cómo vive este momento.

Carlos Rivera y Cynthia Rodriguez (Instagram)

“La alegría más grande de mi vida es la que estoy viviendo en este momento, o sea, realmente yo creo que supera todo lo que yo había esperado y creído que significaba ser papá”, dijo a los medios presentes.

“Lo he vivido al 1000 por ciento, de hecho, estuve un mes entero que me dediqué a eso, ya regresé, pero sí, es diferente, mañana tempranito quiero regresar a mi casa, y eso me tiene muy feliz y muy inspirado también”, agregó el cantante.