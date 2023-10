Cynthia Rodríguez revela la condición que sufre su hijo León

León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tiene una condición

Mientras hablaba de los cosas que ha utilizado durante su postparto, Cynthia Rodríguez confesó que su alimentación ha sido vital en esta nueva etapa de su vida, no sólo para recuperar su figura, sino también para la salud de bebé, ya que sufre una condición.

Cynthia Rodríguez (Instagram/Cynthia Rodríguez)

“Mi nutrióloga me hizo un plan especial para el postparto y lactancia. Les cuento que Leoncito tiene una alergia a la proteína de leche de vaca, entonces como lo estoy amamantando no puedo comer nada que contenga leche, sólo durante una temporada”, compartió.

“Entonces mi dieta no tiene nada de leche, entonces no estoy comiendo casi nada de las cosas que inflaman, eso me está ayudando mucho”, señaló.

Cynthia Rodríguez (Especial)

Sin embargo, la esposa de Carlos Rivera no compartió más detalles al respecto ni cómo detectaron la alergia que padece su bebé.