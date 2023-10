Así es como Gerard Piqué evade tema de Shakira con el Escorpión Dorado

Gerard Piqué aparece en el nuevo video Escorpión Dorado

Sin embargo, ahora el ex futbolista, sorprendió a miles de fanáticos en las redes sociales al aparecer en el nuevo video del YouTuber el Escorpión Dorado, quién es un aficionado del fútbol, es por eso que viajó a Bercelona para platicar con Piqué abordo de un carro mientras recorrían las calles de la capital catalana.

Cómo era de esperarse, el encuentro causó revuelo entre los usuarios, deseosos por conocer más detalles de la nueva vida del empresario, quien está enfocado en su actual proyecto como presidente de la Kings League.

Piqué habló de cómo transcurre su vida luego de retirarse del fútbol, sin embargo, evitó a toda costa hablar de su ruptura con la artista colombiana ni de sus dos hijos.

“Hace mucho que no te veía, desde tu último escándalo, o sea, ayer”, expresó el Escorpión.



A lo que el ex futbolista le respondió: “Ahora hace tiempo que estoy relajado, estoy tranquilo. Bueno, estoy disfrutando de haberme retirado y ahora presidente de la Kings League, ahora sí que nos la pasamos bien… Unos seis meses, nueve meses llevo (retirado del futbol) estoy muy tranquilo, estoy muy bien, ya tocaba. Ahora en una nueva faceta de mi vida y con muchas ganas…”, respondió.

Durante la entrevista, Piqué habló sobre sus logros profesionales y su desempeño como futbolista, luego de que El Escorpión le preguntó si le pediría perdón a un ex compañero por alguna patada o barrida propinada en el pasado.

“La verdad que a nadie porque siempre intenté ir con buena fe y soy de los centrales más limpios de la historia del futbol, no he roto una nariz, no he roto una pierna, nada…”, agregó.