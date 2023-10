Revelan supuestas malas actitudes que Shakira tuvo mientras vivió en Barcelona

Shakira habrìa tenido malas actitudes cuando vivió en España

"Creo que es justo dar las versiones y contar lo que se cuenta", dijo la periodista en la emisión. Además, Marín dio a conocer lo que presuntamente vivió la afamada coreógrafa española Chiqui Martín cuando trabajó con Shakira .

"Ella nunca ha contado lo que yo voy a contar. El equipo de Shakira la contrata para que le dé clases de pole dance durante tres días", contó la presentadora. De acuerdo con su relato, Shakira habría llegado "con una actitud bastante distante y no responde a las lecciones que Chiqui le da".

Shakira (Getty Images)

"No quiere tomar nota de lo que le dice, por ejemplo, que se quite las medias para bailar mejor. Ella desobedece", narró. "Después del primer día no vuelve y le pone a una 'profe' del equipo porque no quería coincidir de nuevo con ella debido a su mala actitud", dijo la presentadora sobre las acciones que tomó la coreógrafa por la supuesta actitud de la artista.

En este aparente drama también habría intervenido Antonio Mebarak, el hermano de la colombiana: "Le molesta (a Chiqui) especialmente que 'Tonino' llega a acusar a Chiqui de llamar a la prensa para que le viera entrar en su academia".Shakira habrìa tenido malas actitudes cuando vivió en España