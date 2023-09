Tras su reciente divorcio, Sandra Echeverría revela lo que busca en un hombre

Sandra Echeverría habla sobre su separación de Leonardo de Lozanne

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne, quienes estuvieron casados durante más de 10 años y tienen un hijo en común, confirmaron su separación definitiva hace poco más de un mes.

Aunque intentaron una reconciliación, finalmente decidieron tomar caminos por separado. Sandra ha compartido que la separación fue una decisión difícil pero necesaria, ya que se dieron cuenta de que no estaban en la misma sintonía y era lo mejor para ambos seguir adelante.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne. (Agencia México)

“Hubo una separación de 7 meses y luego regresamos, en esta segunda oportunidad yo di todo de mí, pensé en lo que yo hice mal y sugerí que fuéramos a terapia. No me puedo meter a contar todo lo que sucedió, pero me di cuenta de que aun cambiando todo eso no iba a funcionar”, mencionó.

Además, dejó entrever que la dinámica de equipo ya no existía en ellos como pareja: “Yo sé que di todo de mí, fui la mejor esposa y la mejor compañera, traté de apoyarlo en todo lo que pude. La pareja siempre tiene que ser un equipo y cuando te das cuenta de que no están en ese canal hay que tomar la decisión porque finalmente seguimos jóvenes y hay que rehacer nuestra vida”, aseguró