¿Aracely Arámbula lanza nueva indirecta contra Myrka Dellanos y Luis Miguel?

¿Qué dijo Myrka Dellanos sobre Aracely Arámbula?

Recientemente, Aracely Arámbula desfiló por una alfombra roja en un evento en la Ciudad de México donde habló de Luis Miguel como nunca lo había hecho y lo acusó de ser "deudor alimentario".

Mirka Dellanos defiende a Luis Miguel de Aracely Arámbula. (Getty Images)

"Ahorita no me interesa verle la cara (a Luis Miguel), no se ha portado nada bien", dijo sobre que supuestamente ella quiere estar presente en el momento que el cantante conviva con sus hijos

Luego, en la emisión de La mesa caliente, Myrka Dellanos platicó lo que, según ella, sabe sobre el conflicto de la ex pareja. Aseguró que Luis Miguel sí paga la pensión y desmintió a Aracely al decir que Paloma Cuevas, actual pareja del artista, no es su "comadre" como afirmó la actriz.



Luego, en otra emisión, Myrka Dellanos reveló que Aracely Arámbula presuntamente llamó a la cadena Telemundo para impedir que la periodista hable sobre el conflicto que la actriz mantiene con Luis Miguel. "Ella llamó para decir que no puedo hablar de sus hijos".